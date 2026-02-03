Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Gewahrsam nach häuslicher Gewalt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Gießen: Gewahrsam nach häuslicher Gewalt

Gestern Abend beschäftigte ein Mann die Polizei, den Rettungsdienst und ein Krankenhaus. Sein Abend endete in einer Zelle.

Gegen 19 Uhr forderte die Besatzung eines Rettungswagens die Unterstützung der Polizei an. Grund war ein Mann in einer Wohnung im Stadtgebiet, der sich seiner notwendigen Behandlung verweigerte. Dazu verhielt er sich gegenüber den Helfern aggressiv. Nach Eintreffen der Streife konnte der Mann schließlich behandelt werden. Es ergab sich nach Befragung durch die Polizei zudem der Verdacht, dass er Stunden zuvor gegenüber seiner Partnerin gewalttätig geworden war. Ferner soll er sie verbal bedroht haben. Der erheblich alkoholisierte 28-Jährige musste die Wohnung verlassen und zur Behandlung mit ins Krankenhaus. Gegen 19.50 Uhr meldete sich Krankenhauspersonal aus der Notaufnahme, da der Mann sich nun dort aggressiv verhalten habe. Kurz darauf rannte er aus der Notaufnahme. Eine Streife traf den 28-Jährigen in der Nähe der Notaufnahme an. Im Verlauf zeigte er sich weiterhin aggressiv. Es stellte sich heraus, dass er keine akute medizinische Behandlung mehr benötigte. Einem daraufhin erlassenen Platzverweis kam er nicht nach. Schließlich nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand gegen die Maßnahme und schlug nach den Beamten. Diese blieben unverletzt.

Der Abend endete letztlich mit mehreren Strafanzeigen gegen den Mann. Er wird sich nun wegen des Verdachts der Köperverletzung und Bedrohung im Rahmen der häuslichen Gewalt sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Zudem musste er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen.

Pierre Gath, Pressesprecher

