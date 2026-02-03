Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizisten nehmen Autoaufbrecher fest + Raub in Wohnung + Faustschlag trifft 34-Jährigen + Einbrüche

Marburg: Polizisten nehmen Autoaufbrecher fest

Eine Streife der Marburger Polizei nahm am Sonntagmittag (1. Februar) einen 28-Jährigen fest. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 13 Uhr kam es in Marburg Gisselberg auf einem Parkplatz im Busring 2 zu einem Pkw-Aufbruch. Eine männliche Person schlug die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Ford Galaxy ein und entwendete vom Beifahrersitz eine rote Handtasche samt Geldbörse. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Gießener Straße. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem flüchtigen Täter. Einer Funkstreife fiel eine männliche Person, dessen Erscheinungsbild mit der Täterbeschreibung übereinstimmte, im Bereich einer Bushaltestellte auf. Da die Person unterdessen in einen Linienbus eingestiegen war, forderten sie den Fahrer zum Anhalten auf. Im Bus entdeckten sie den flüchtigen Mann und nahmen ihn fest. Dieser ließ beim Erblicken der Polizisten einen Nothammer, den er mutmaßlich zum Einschlagen der Pkw-Scheibe benutzt hatte, hinter seinen Sitz fallen. In einem Mülleimer der Bushaltestelle fanden Beamte die rote Handtasche. Bei der Durchsuchung des 28 Jahre alten Mannes entdeckten die Ordnungshüter Kundenkarten, der Besitzerin des zuvor aufgebrochenen Fords. In seinem Rucksack fanden sich zudem ein Schlagstock, Aufbruchwerkzeug und mutmaßliches weiteres Diebesgut. Während seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts weiterer Eigentumsdelikte vorlag. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache nach Marburg. Der 28-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am gestrigen Tag (2. Februar 2026) der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittler prüfen nun, inwieweit der 28-Jährige für weitere Straftaten als Täter in Betracht kommt.

Wetter: Raub in Wohnung - Polizei bittet um Mithilfe

Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, kam es zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße zu einem Raubüberfall. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen mit den folgenden Beschreibungen nach den beiden Tätern. Einer wird auf circa 185 cm groß mit schlanker Statur geschätzt. Der zweite Täter wird als etwa 175 cm groß mit kräftiger Statur beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet, maskiert und trugen Handschuhe. Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, denen am Donnerstagabend (22. Januar 2026) verdächtige Personen in der Goethestraße aufgefallen sind und Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Kirchhain: Faustschlag trifft 34-Jährigen auf Supermarkt-Parkplatz

Ein 34-Jähriger hielt sich gestern Abend (2. Februar) gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Riedeboden" auf, als ihn ein unbekannter Mann unvermittelt angriff und mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter fuhr anschließend in einem silbernen Pkw in Richtung Bahnhof davon. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Angreifer wird als circa 180 cm groß, mit normaler Statur und dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine grau-weiße Sweatshirtjacke, eine Jens und eine dunkle Bauchtasche. Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden. 0121240/2026

Marburg: Einbrüche in Marburg - Bürogebäude besonders betroffen

Am Wochenende kam es in Marburg zu mehreren Einbrüchen. In diesem Zusammenhang gerieten zwei Bürogebäude in der Straße "Software-Center" in den Fokus von Einbrechern. In der Zeit zwischen Freitag (30. Januar) 16 Uhr und Montag (2. Februar) 17.45 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu den Treppenhäusern und brachen mehrere Eingangstüren auf. Anschließend durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Bargeld, ein Notebook und eine Kaffeemaschine. Einige der Eingangstüren hielten stand, sodass die Einbrecher an ihrem Vorhaben scheiterten. Die Reparatur der Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. In einem Bürogebäude der Friedhofsverwaltung in der Ockershäuser Allee hatten es Einbrecher ebenfalls auf Bargeld abgesehen. In der Zeit von Freitag (30. Januar) 15 Uhr bis Montag (2. Februar) 6 Uhr drangen sie in das Gebäude ein und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf knapp 2.000 Euro. In das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde in der Rudolf-Bultmann-Straße stiegen Diebe über zuvor aufgehebelte Fenster ein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (29. Januar) 17 Uhr und Freitag (30. Januar) 15 Uhr. Ob sie hier Beute machten, muss noch ermittelt werden. Die Einbruchschäden liegen bei schätzungsweise 400 Euro. Die Marburger Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer (06421) 4060.

