Mittelhessen: Marburg/L3125: Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte heute Morgen gegen 8.15 Uhr auf der Landesstraße 3125 zwischen Beltershausen und Cappel ein Auto in einem Graben. Der Mann verständigte über Notruf Rettungsdienst und Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin des verunfallten roten Kleinwagens regungslos am Steuer saß. Sie wurde aus dem Fahrzeug geborgen, Notarzt und Rettungsdienst leiteten umgehend eine Behandlung ein. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 63-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Hergang ist bislang völlig unbekannt. Auch wann der Unfall geschah, ist noch unklar. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Frau ohne Einwirkung Dritter aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Stelle, an der das Fahrzeug in den Graben gerutscht war, ist im Vorbeifahren schwer einsehbar. Die Strecke musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 10 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet zur Klärung des Unfallhergangs um Hinweise: Wer hat einen roten Kleinwagen heute vor 8.15 zwischen Beltershausen und Cappel bemerkt? Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

