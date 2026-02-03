Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Sicher durch die 5. Jahreszeit - Mittelhessische Polizei an Fasching im Einsatz

Giessen (ots)

Mit Schnee, Eis und Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigt der Winter derzeit seine Kraft und lässt noch nicht an die in der Jahresuhr folgende wärmere Periode denken. Ungeachtet dessen nimmt die 5. Jahreszeit dieser Tage Fahrt auf. Die diesjährige Faschingssession nähert sich nicht nur in den mittelhessischen Fastnachtshochburgen ihrem närrischen Höhepunkt. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und allen eine fröhliche und unbeschwerte Teilnahme an den zahlreichen Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Umzügen zu ermöglichen, ist die mittelhessische Polizei während der "tollen Tage" im Einsatz.

Die Polizei versteht sich dabei ausdrücklich nicht als Spielverderber oder Spaßbremse, sondern als Partner für ein sicheres Feiern. Damit mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher in unterschiedlichsten Kostümen und Verkleidungen an den Zugstrecken der zahlreichen Fastnachtsumzüge in Mittelhessen stehen und sich am närrischen Treiben erfreuen können, befindet sich die Polizei in engem Austausch mit den kommunalen Verantwortlichen, die umfangreiche Sicherheitskonzepte entwickelt haben.

Bei allem Spaß und ausgelassenem Feiern weist die Polizei mit Nachdruck auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hin. Sie gehören zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Im gesamten Polizeipräsidium Mittelhessen, also den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, dem Lahn-Dill-Kreis und dem Wetteraukreis, wird die Polizei ihre Verkehrskontrollen in den kommenden zwei Wochen zu Tages- und Nachtzeiten deutlich verstärken. Die mittelhessischen Ordnungshüter appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmenden sich nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht ans Steuer zu setzen. Wer betrunken oder berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Die Polizei empfiehlt daher:

- Hände weg vom Alkohol, wenn Sie noch fahren müssen! - Nutzen Sie Busse und Bahn sowie Taxis oder Minicars! - Sprechen Sie Fahrgemeinschaften ab und regeln Sie vorher, wer aus der Gruppe nüchtern bleibt! - Setzen Sie sich nicht zu Fahrerinnen oder Fahrern ins Auto, die betrunken sind oder Drogen konsumiert haben!

Fasching lebt auch von den vielen kreativen Verkleidungen. Wir möchten jedoch an alle Feiernden appellieren, auf provokante, diskriminierende oder geschmacklose Kostüme zu verzichten. Besonders problematisch sind dabei sowohl Verkleidungen mit täuschend echt aussehenden Anscheinswaffen, die kaum von echten Waffen zu unterscheiden sind, als auch mit militärischem oder polizeilichem Bezug, wie zum Beispiel SEK- oder Einsatzuniformen. Solche Kostüme und Waffenimitationen führen zu unnötiger Beunruhigung der Feiernden, stellen unsere Einsatzkräfte vor große Herausforderungen und können Polizeieinsätze provozieren. Es sei an dieser Stelle jedoch betont, dass kindgerechte Verkleidungen mit deutlich als Spielzeug erkennbaren "Kinderwaffen" hiervon selbstredend nicht betroffen sind.

Ein ernstzunehmendes Thema sind sogenannte K.O.-Tropfen. Täter geben diese heimlich in Getränke, um ihre Opfer wehrlos zu machen. Die Folgen reichen von Erinnerungslücken über schwere gesundheitliche Schäden bis hin zu sexualisierten Straftaten. Lassen Sie Getränke niemals unbeaufsichtigt stehen, nehmen Sie keine offenen Getränke von Unbekannten an und sprechen Sie bei plötzlichem Unwohlsein sofort Freundinnen, Freunde oder das Personal an. Zögern Sie nicht, die Polizei zu informieren - lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Für ein unbeschwertes Faschingsvergnügen bitten wir um Ihre Unterstützung: Seien Sie närrisch, fröhlich, kreativ, feiern Sie ausgelassen und friedlich zusammen. Respekt und Rücksichtnahme tragen dazu bei, dass alle die närrische Zeit genießen können. Außerdem bittet die Polizei alle Feiernden, aufeinander aufzupassen. Wer verdächtige Situationen beobachtet, sollte nicht wegsehen. Sprechen Sie Betroffene an, holen Sie Unterstützung oder informieren Sie frühzeitig die Polizei. Zivilcourage kann verhindern, dass aus einer Situation eine Straftat wird.

Feier Sie ausgelassen, aber verantwortungsbewusst. Passen Sie auf sich und andere auf und helfen Sie mit, dass Fasching für alle eine schöne Erinnerung wird. Die mittelhessische Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine fröhliche, sichere und friedliche Fastnacht!

Tobias Schwarz, Pressesprecher

