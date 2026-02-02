Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Täter nach Einbruch auf Flucht gesichtet - Polizei sucht Zeugen + Angriff auf 27-Jährigen - Täter flüchtet

Giessen (ots)

Dautphetal-Dautphe: Täter nach Einbruch auf Flucht gesichtet - Polizei sucht Zeugen

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher am Freitagmorgen (30. Januar) zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Er durchsuchte die Räume und nahm Bargeld aus einer Geldkassette mit. Aus einem Zigarettenautomaten entwendete er ebenfalls Bargeld sowie Zigaretten. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß in Richtung Martinskirche. Eine Zeugin beobachtete ihn auf seiner Flucht und beschrieb ihn als circa 180 cm groß mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und hatte eine schwarze Tasche oder einen schwarzen Rucksack dabei. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und fragt: Wer hat am Freitagmorgen in der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren.

Marburg: Angriff auf 27-Jährigen - Täter flüchtet

Am Samstagabend (31. Januar) war ein 27-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit seiner Begleiterin zu Fuß auf der "Alte Kasseler Straße" unterwegs. Auf dem Fußgängerweg in Richtung Unterführung kam ihnen eine männliche Person entgegen, mit der der 27-Jährige in einen verbalen Streit geriet. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Fußgänger an. Er schlug ihn und trat gegen seinen Oberkörper, als dieser auf dem Boden lag. Danach flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde seine Brille beschädigt. Der Täter wird zwischen 25 und 30 Jahren alt, mit beiger Hose und dunkler Steppjacke beschrieben. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachteten und Hinweise auf den Angreifer geben können, werden gebeten sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell