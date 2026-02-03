Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Staufenberg/B3: Eisbrocken von Brücke auf Auto geworfen - Zeugensuche

Heute Morgen warfen Jugendliche einen größeren Klumpen Eis von einer Brücke auf die Bundesstraße 3. Der etwa 30 cm große Eisbrocken traf einen auf der Bundesstraße fahrenden Transporter. Sowohl das Dach, als auch die Windschutzscheibe des Mercedes Sprinters wurden dabei beschädigt. Die Frau am Steuer blieb zum Glück unverletzt, sie konnte ihr Fahrzeug kontrolliert anhalten.

Die Fahrerin konnte drei junge Personen, vermutlich Jugendliche, auf der Brücke beobachten. Eine der Personen trug eine helle Mütze. Bei der Brücke handelt es sich um die Lollarer Straße in Staufenberg, der Vorfall ereignete sich gegen 8.25 Uhr. Die drei Unbekannten rannten in Richtung des Ortseingangs von Staufenberg davon.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu den drei Personen auf der Brücke geben? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

