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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radlader von Baustelle gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (18. März, 14:30 Uhr und 19. März, 01:56 Uhr) haben Unbekannte einen Radlader der Marke Volvo von einer Baustelle in der Flaberger Straße gestohlen. Der Radlader ist mit Werbung der Firma "Adolf Koch" bedruckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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