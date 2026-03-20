Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radlader von Baustelle gestohlen
Engelskirchen (ots)
Zwischen Mittwoch und Donnerstag (18. März, 14:30 Uhr und 19. März, 01:56 Uhr) haben Unbekannte einen Radlader der Marke Volvo von einer Baustelle in der Flaberger Straße gestohlen. Der Radlader ist mit Werbung der Firma "Adolf Koch" bedruckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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