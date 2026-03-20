POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Pkw-Schlüssel

Radevormwald (ots) - Eine 63-Jährige aus Radevormwald war am Mittwoch (18. März) zu Fuß auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. Gegen 12:30 Uhr hielt neben ihr, unweit der Kreuzung Kaiserstraße/Westfalenstraße, ein Auto an. Die Beifahrerin stieg aus, schlug der 63-Jährigen gegen Hals und Brust, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Dabei riss ihr die Unbekannte eine Goldkette vom Hals und stieg anschließend ...

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