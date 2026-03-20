Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Pkw-Schlüssel
Hückeswagen (ots)
In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rotdornweg sind Einbrecher am Donnerstag (19. März) eingestiegen. Zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Wohnung und entkamen mit Goldschmuck und einem Zweitschlüssel für einen Pkw. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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