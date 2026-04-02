Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Gebäudebrand

Obersharmersbach (ots)

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Brand in der Straße Obertal in Oberharmersbach im Einsatz. Gegen 17.40 Uhr teilten mehrere Anrufer das Feuer in dem Gebäude einer Holzbaufirma mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Oberharmersbach und den Umlandgemeinden sind aktuell zur Brandbekämpfung im Einsatz. Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die L79 ist aufgrund der Löscharbeiten im Bereich der Brandörtlichkeit gesperrt.

/bab

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