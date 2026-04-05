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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Goldscheuer - Brand eines Schuppens!

Offenburg (ots)

Vermutlich führte der unsachgemäße Umgang mit heißer Asche am Samstagnachmittag in Kehl-Goldscheuer zum Brand eines Schuppens. Nachbarn hatten den Feuerausbruch in dem Schuppen, welcher an eine Garage angebaut war entdeckt und die integrierte Rettungsleitstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Beamten des Polizeirevier Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und klären nun die genauen Umstände, welche zum Brandausbruch geführt haben.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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