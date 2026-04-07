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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einbruch in Gaststätte

Sasbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 7:30 Uhr haben bislang Unbekannte einen massiven Stabmattenzaun beschädigt, um auf ein Gelände in der Straße "Mättich" zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher anschließend Zutritt über ein offenbar gekipptes Toilettenfenster zur Gaststätte. Im Innern wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Ein im Flurbereich befindlicher Zigarettenautomat wurde durch das Restaurant auf die Terrasse geschleift, unter Gewalteinwirkung aufgebrochen und der darin befindliche Inhalt entwendet. Zigarren, die in einer Vitrine im Gastraum gelagert wurden, nahmen die Diebe ebenfalls mit. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeirevers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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