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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Vorläufige Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Hausach (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Montagabend am Bahnhof in Hausach gekommen sein. Eine Frau saß gegen 18:45 Uhr am Bahnsteig, als ein Mann versucht haben soll, sich auf ihren Schoß zu setzen. Im Anschluss habe er sich vor ihr entblößt. Eine anschließende Fahndung nach einem etwa 50-jährigen Tatverdächtigten, der mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet war, führte noch am Bahnhof zur vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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