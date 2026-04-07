POL-OG: Hausach - Vorläufige Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen
Hausach (ots)
Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Montagabend am Bahnhof in Hausach gekommen sein. Eine Frau saß gegen 18:45 Uhr am Bahnsteig, als ein Mann versucht haben soll, sich auf ihren Schoß zu setzen. Im Anschluss habe er sich vor ihr entblößt. Eine anschließende Fahndung nach einem etwa 50-jährigen Tatverdächtigten, der mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet war, führte noch am Bahnhof zur vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen.
/mk
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