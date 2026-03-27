LPI-J: Rücknahme einer Vermisstenfahndung
Weimar (ots)
Die seit dem 18.03.2026 vermisste 15-Jährige aus Weimar konnte am Abend des 26.03.2026 wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung
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