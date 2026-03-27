LPI-J: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Weimar / Weimarer Land (ots) - Ein 37-Jähriger begab sich am Mittwochabend in eine Bar um sich ein paar alkoholische Getränke zu genehmigen. Als er die Getränke bezahlen sollte, weigerte sich der Mann und begann andere Gäste zu bedrohen. Schließlich informierte eine 38-Jährige die Polizei. Die eingesetzten Beamten kamen mit dem 37-Jährigen ins Gespräch und wurden ebenfalls durch diesen bedroht. Die Beamten ...

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