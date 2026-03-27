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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Weimar (ots)

Die seit dem 18.03.2026 vermisste 15-Jährige aus Weimar konnte am Abend des 26.03.2026 wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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