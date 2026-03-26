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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Gast führt zu Polizeieinsatz

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein 37-Jähriger begab sich am Mittwochabend in eine Bar um sich ein paar alkoholische Getränke zu genehmigen. Als er die Getränke bezahlen sollte, weigerte sich der Mann und begann andere Gäste zu bedrohen. Schließlich informierte eine 38-Jährige die Polizei. Die eingesetzten Beamten kamen mit dem 37-Jährigen ins Gespräch und wurden ebenfalls durch diesen bedroht. Die Beamten fixierten in der Folge den Mann, der sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte. Weiterhin beleidigte er die Beamten mehrfach. Offenbar befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Deswegen forderten die Beamten Rettungskräfte an, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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