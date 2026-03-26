Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann bleibt unbelehrbar

Weimar / Weimarer Land (ots)

Mittwochmorgen führte die Polizei Weimar in der Marcel-Paul-Straße in Weimar eine Verkehrskontrolle durch. Der 49-jährige Fahrzeugführer war den Beamten bereits bekannt, da er schon öfter ein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Auch bei dieser Kontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da es sich bei dem genutzten Fahrzeug nicht um sein Eigentum handelte, und der Halter des Fahrzeugs nicht erreicht werden konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell