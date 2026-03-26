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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW übersieht Kind

Saale-Holzland (ots)

In Eisenberg kam es Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem 13-jährigen Kind. Der LKW-Fahrer befuhr die Jenaer Straße, als er auf Höhe eines Zebrastreifen ankam und nicht eindeutig einschätzen konnte, ob zwei Kinder, gerade den Fußgängerüberweg überqueren wollten oder lediglich am Straßenrand spielten. Das 13-jährige Kind wurde noch durch ein zweites befreundetes Kind zurückgezogen, ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Das Kind Kollidierte mit der Beifahrertür und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Kind für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren zu den genauen Umständen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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