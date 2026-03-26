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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemütlich gemacht

Jena (ots)

Mittwochmorgen meldete die Mitarbeiterin eines Gemeindehauses in Jena einen Mann, der sich scheinbar in einem Raum verbarrikadiert hat. Die hinzugerufene Polizei versuchte durch die geschlossene Tür Kontakt zu der Person aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Da die Person nicht reagierte und eine hilflose Lage des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde schnellstmöglich ein Schlüssel für eine zweite Zugangstür organisiert. Nach dem Betreten des Raums durch die Polizei und den Rettungsdienst stellte sich schnell heraus, dass es dem Mann gut ging. Er hatte die Hauptzugangstür blockiert und versucht, sich scheinbar häuslich niederzulassen. Weiterhin konnte in dem Raum diverses Diebesgut in Form von alkoholischen Getränken im Wert von über 300 Euro aufgefunden werden. Der 43-jährige Täter wurde zur weiteren Abklärung auf die Polizeidienststelle gebracht. Während der gesamten Maßnahme verhielt sich der Mann sehr aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften und schrie laut herum. Da sein Verhalten gegenüber unbeteiligten Personen nicht abschätzbar war, wurde er vorerst in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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