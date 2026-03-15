Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gemeinsamer Abend endet mit Verletzungen

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es um 02:15 Uhr in Mannheim-Käfertal im Bereich der Ladenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich die Personen zuvor gemeinsam im Bereich des Bowlingparks auf und konsumierten dort alkoholische Getränke. Zwischen einer Frau aus dieser Gruppe und einem 31-Jährigen kam es hier zu verbalen Streitigkeiten, die noch geschlichtet werden konnten. Als die Gruppe anschließend gemeinsam die Örtlichkeit verließ und sich zu Fuß auf den Heimweg begab, kam es im Bereich der Einmündung Heppenheimer Straße / Ladenburger Straße erneut zu einem Streit. In dessen Verlauf biss der 31-jährige Mann einen 51-jährigen Mann in den rechten Daumen und anschließend in die Nase, wodurch ein Stück der Nase abgebissen wurde. Daraufhin schlug der 51-Jährige dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Lippenverletzung erlitt. Ein weiterer Mann versuchte nun, die beiden Kontrahenten zu trennen. Dabei wurde er von dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und seine Brille wurde dadurch beschädigt. Im Anschluss flüchtete der 31-Jährige in eine nahegelegene Unterführung. Im Rahmen einer Fahndung konnte er jedoch kurze Zeit später unweit des Tatortes angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 2 Promille. Auch der 51-jährigen Mann führte ein Atemalkoholtest durch, der einen Wert von etwa 0,6 Promille ergab. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

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