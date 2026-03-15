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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auseinandersetzung vor einem Lokal

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz vor 03:00 Uhr in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar.

Hier geriet ein Gast zunächst in einen verbalen Streit mit einem "Türsteher". Im weiteren Verlauf schlug der 28-jährige Türsteher dem 25-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Als dessen 25-jähriger Begleiter versuchte, die Situation zu schlichten, wurde auch er durch Faustschläge verletzt. Ein zweiter Türsteher beteiligte sich anschließend an der Auseinandersetzung.

Die beiden Geschädigten erlitten hierbei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Einer der Männer klagte über Schmerzen an der Nase, der andere über Schmerzen im Gesicht. Beide wurden vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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