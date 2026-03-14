POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-jährigen Frau

Heidelberg (ots) - Gegen 17:40 Uhr wurde durch eine Anruferin ein Brand in Heidelberg-Rohrbach im Bereich zwischen der L600 und der Rohrbacher Straße gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde bekannt, dass ein dort befindliches Gartenhaus in Vollbrand ...

mehr