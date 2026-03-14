Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brandgeschehen auf Gartengrundstück- Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 17:40 Uhr wurde durch eine Anruferin ein Brand in Heidelberg-Rohrbach im Bereich zwischen der L600 und der Rohrbacher Straße gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde bekannt, dass ein dort befindliches Gartenhaus in Vollbrand steht, bislang sind nach jetzigem Stand keine Verletzten zu beklagen. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

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