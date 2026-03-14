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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Firmenareal - PM Nr. 1

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brandgeschehen in einem Firmenareal in Edingen-Neckarhausen, in der dortigen Straße "In den Milben", eingesetzt. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz- und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es zu kurzfristigen Verkehrssperrungen kommen. Ortskundige Personen werden gebeten den Bereich zu meiden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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