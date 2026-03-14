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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Uneinsichtiger Störer in Gewahrsam genommen

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages fiel ein 30-jähriger Mann mehrfach negativ vor einer Gaststätte im Bereich der Mannheimer Waldhofstraße auf. Zunächst stritt er kurz nach 03:00 Uhr vehement mit dem Gaststättenpersonal und kurz vor 04:00 Uhr "tobte" er wiederum vor der selbigen Gaststätte herum. Laut dem Personal der Gastwirtschaft stand eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Mann kurz bevor. Da der Störer sich trotz eines bereits zuvor erteilten Platzverweises unbeeindruckt von den Maßnahmen zeigte und nicht den Eindruck vermittelte, dass er weitere Störungen vor Ort unterlassen würde, musste er letztlich durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier MA-Neckarstadt transportiert werden. Um 06:00 Uhr durfte der 30-Jährige dann wieder seinen Heimweg antreten.

Der Störer sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. Zudem wird ihm der Aufenthalt in der Gewahrsamszelle in Rechnung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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