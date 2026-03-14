Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gefahr durch freilaufende Pferde im Bereich Neckarbischofsheim

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden gegen 02:45 Uhr zwei freilaufende Pferde auf der L549 gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten die Tiere zwar neben der Fahrbahn ausmachen, an ein einfangen war aber nicht zu denken. Etliche Nachfragen bei den örtlich bekannten Pferdebesitzern und Höfen führten zu keinen Ergebnissen. Niemand vermisste die zwei Tiere. Gegen 05:15 Uhr wurden die Pferde erneut gemeldet, dieses Mal trabten sie aber die B 292 entlang. Unter Einsatz von drei Funkstreifenwagen wurde ein zweiter Versuch unternommen die Tiere einzufangen, was auch gelang. Die Tiere wurden anschließend in die Obhut von professionellen Händen übergeben. Die Ermittlungen zu den Besitzern der Tiere dauern noch an. Die Sachbearbeitung hierzu führt das Polizeirevier Sinsheim.

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