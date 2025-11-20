Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Barth

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Montag im Landkreis Vorpommern-Rügen an den Bürgermeister der Gemeinde Barth, Friedrich-Carl Hellwig einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung am Gebäude der Barther Feuerwehr übergeben.

Termin: Montag, 24. November 2025, 19 Uhr

Ort: Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Stadt Barth, Hölzern-Kreuz- Weg 13, 18356 Barth

Am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Barth muss das Dach saniert werden. Dafür erhält die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 178.000 Euro.

