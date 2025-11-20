PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Barth

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Montag im Landkreis Vorpommern-Rügen an den Bürgermeister der Gemeinde Barth, Friedrich-Carl Hellwig einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung am Gebäude der Barther Feuerwehr übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 24. November 2025, 19 Uhr

Ort: Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Stadt Barth, Hölzern-Kreuz- Weg 13, 18356 Barth

Am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Barth muss das Dach saniert werden. Dafür erhält die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 178.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

