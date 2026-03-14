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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Firmenareal - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6235583, kam es am 14.03.2026 kurz vor 09:00 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einem Firmenareal in Edingen-Neckarhausen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits am Laufen. Nach derzeitigem Stand war ein Müllberg aufgrund einer chemischen Oxidation in Brand geraten. Durch die massive Rauchentwicklung wurde auch über diverse Warn-Apps die Bevölkerung in Kenntnis gesetzt und parallel auch Messfahrten in der Umgebung durchgeführt. Diese ergaben keine Besonderheiten. Der Brand war gegen 11:20 Uhr gelöscht und wird derzeit noch von der Feuerwehr überwacht um ein erneutes Entfachen des Feuers zu verhindern. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Brand bzw. den Rauch verletzt. Da es sich bei dem Brandgut um Unrat handelte, entstand auch kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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