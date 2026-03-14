PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brandgeschehen auf Gartengrundstück- Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Wie schon berichtet kam es gegen 17:40 Uhr in einem Gartengrundstück zu einem Brandgeschehen. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten dort ein Gartenhaus und mehrere angrenzende Büsche in Brand. Das Gartenhaus war nicht mehr zu retten und brannte komplett ab. Verletzt wurde durch den Brand und die Löscharbeiten niemand. Der Schaden soll im vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren