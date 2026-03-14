Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brandgeschehen auf Gartengrundstück- Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Wie schon berichtet kam es gegen 17:40 Uhr in einem Gartengrundstück zu einem Brandgeschehen. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten dort ein Gartenhaus und mehrere angrenzende Büsche in Brand. Das Gartenhaus war nicht mehr zu retten und brannte komplett ab. Verletzt wurde durch den Brand und die Löscharbeiten niemand. Der Schaden soll im vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

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