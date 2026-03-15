Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf L 550, PKW überschlagen

Mannheim (ots)

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim fanden diese ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug vor. In dem Fahrzeug saß die 32-jährige Fahrzeugführerin. Diese stand augenscheinlich unter Schock, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Auto befreien.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam die Dacia-Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 60 Meter über den Grünstreifen, bevor das Fahrzeug durch einen Erdhügel ausgehoben wurde, sich überschlug und letztlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Die 32-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es durch eine Fachfirma abgeschleppt werden musste. Weiter wurde bei dem Unfall ein Leitpfosten beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und dem Abschleppvorgang wurde die L 550 bis 05:50 Uhr vollständig gesperrt.

Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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