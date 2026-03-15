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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Handgreiflichkeiten auf dem Sportplatz- Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über Auseinandersetzungen auf dem Sportplatz.

Nach Spielende kam es zwischen den Kindern des VFR Mannheim und der TSG Eintracht Plankstadt zu Streitigkeiten. In der Folge rannte der 43-jährige Beschuldigte auf das Spielfeld und ergriff ein 8-jähriges Kind am Hals. Das Kind verspürte hierdurch Schmerzen, erlitt glücklicherweise jedoch keine behandlungsbedürftigen Verletzungen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei, entfernte sich der 43-jährige Mann.

Da sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Personen auf dem Sportplatz befunden hatten, werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 / 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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