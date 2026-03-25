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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb in Discounter gestellt

Apolda (ots)

Gestern Mittag wurde in einem Discounter in der Leutloffstraße in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich Lebensmittel in seine Jackentasche steckte. Kurz darauf wollte der 60-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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