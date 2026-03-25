LPI-J: Dieb in Discounter gestellt

Weimar / Weimarer Land (ots) - Eine Pflegekraft eines Seniorenheims in Berlstedt meldete der Polizei Weimar Dienstagnachmittag einen dreisten Diebstahl. Unbekannte Täter begaben sich auf bisher unbekannte Art und Weise in das Zimmer einer 90-jährigen Bewohnerin und brachen einen im Zimmer befindlichen Safe auf. Anschließend entfernten sie sich mit ihrem Beutegut in Höhe von 50 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde ...

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