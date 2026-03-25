LPI-J: Dieb in Discounter gestellt
Apolda (ots)
Gestern Mittag wurde in einem Discounter in der Leutloffstraße in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich Lebensmittel in seine Jackentasche steckte. Kurz darauf wollte der 60-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.
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