Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung vor Bäckerei

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein 36-jähriger Mann meldete der Polizei Weimar Dienstagabend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 59-Jährigen. Die beiden Männer trafen in der Innenstadt von Weimar aufeinander. Dabei wollte der 59-jährige Mann eine bereits geschlossene Bäckerei betreten. Wüten darüber, dass die Bäckerei geschlossen hatte, schlug er den 36-Jährigen unvermittelt und beleidigte ihn. Die hinzugerufene Polizei konnte beide Personen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Täter ergab einen Wert von 2,39 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

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