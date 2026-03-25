Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Auto, zwei Strafverfahren

Saale-Holzland (ots)

Streifenbeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland führten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Verkehrskontrolle mit einem 18-jährigen BMW-Fahrer durch. Dabei konnte der junge Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde folglich ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zugleich saß die 20-jährige Halterin des Fahrzeuges auf dem Beifahrersitz. Nach ersten Erkenntnissen duldete sie im Wissen, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitz, dass dieser das Fahrzeug führte. Auch gegen die junge Frau leiteten die Beamten demzufolge ein Strafverfahren ein.

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