Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau: Ladendiebstahl führt zu weiteren Strafverfahren

Maximiliansau (ots)

Am 20.03.2026 wurde eine Frau nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Maximiliansau durch das Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die deutlich alkoholisierte Beschuldigte mit einem Fahrzeug zum Markt gefahren war, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab 2,43 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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