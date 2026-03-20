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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum - verschmutzte Fahrbahn

POL-PDLD: L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum - verschmutzte Fahrbahn
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L509/ BAB65/ Anschlussstelle LD-Zentrum (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Edenkoben mitgeteilt, dass ein Klein-LKW im Auffahrtsbereich der BAB65, Anschlussstelle Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen, einen Eimer Farbe verloren habe. Bei dem Klein-LKW soll es sich vermutlich um einen dunklen Mitsubishi gehandelt haben. Der Fahrer habe dies bemerkt und anschließend versucht, die Farbreste zu beseitigen. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die Fahrbahn auf einer Strecke von ca. 15-20m derart mit Streichputz verunreinigt war, dass eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer bestand. Zudem wurden die Reste im Straßengraben entsorgt, sodass auch eine Gefahr für die Umwelt nicht auszuschließen war. Der Verursacher war nicht mehr anzutreffen.

Die Autobahnauffahrt musste daher für ca. 2 Stunden gesperrt und durch eine Reinigungsfirma gereinigt werden.

Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher, dem Fahrzeug und dem Kennzeichen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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