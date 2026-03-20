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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Sattelauflieger - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 19.03., 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 20.03., 04:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hamburger Straße in Germersheim einen abgestellten Sattelauflieger, samt darauf befindlichem Schiffscontainer. In dem Container befanden sich hochwertige Elektrogeräte.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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