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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstellengebäude

Oberhausen (ots)

Im Zeitraum 09.-19. März versuchten bisher unbekannte Täter vergeblich, durch Hebeln an einem vergitterten Fenster in das Tankstellengebäude in Oberhausen zu gelangen. Wer dahingehend im Tatzeitraum etwas verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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