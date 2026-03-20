POL-PDLD: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstellengebäude
Oberhausen (ots)
Im Zeitraum 09.-19. März versuchten bisher unbekannte Täter vergeblich, durch Hebeln an einem vergitterten Fenster in das Tankstellengebäude in Oberhausen zu gelangen. Wer dahingehend im Tatzeitraum etwas verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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