POL-PDLD: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstellengebäude

Bornheim (ots) - Am 19.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 15:00 Uhr ein Ladendiebstahl in einem örtlichen Baumarkt gemeldet. Vor Ort konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 27 Jahren angetroffen werden. Sie sollen mehrere Schleifaufsätze entwendet haben. Die Schadenshöhe liegt im zweistelligen Bereich. Die entwendeten Waren konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren ...

mehr