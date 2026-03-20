Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Fahrraddiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 19.03.2026 versuchte gegen 16:15 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person, ein in einem Kellerabteil eines Anwesens in der Trappengasse in Landau abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Der Täter wurde von einem Anwohner auf frischer Tat angetroffen und zur Rede gestellt. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der unbekannte Täter hierbei Pfefferspray ein. Verletzungen wurden nicht festgestellt. Anschließend gelang dem Täter die Flucht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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