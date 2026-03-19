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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Queichhambach - Bushaltestelle beschmiert

POL-PDLD: Queichhambach - Bushaltestelle beschmiert
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Annweiler (ots)

Zwischen dem 14.03.2026 und dem 16.03.2026 wurden die Scheiben des Wartehauses an der Bushaltestelle sowie die daneben befindliche Sandsteinmauer in Queichhambach durch Unbekannte beschmiert.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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