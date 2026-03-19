POL-PDLD: Queichhambach - Bushaltestelle beschmiert
Annweiler (ots)
Zwischen dem 14.03.2026 und dem 16.03.2026 wurden die Scheiben des Wartehauses an der Bushaltestelle sowie die daneben befindliche Sandsteinmauer in Queichhambach durch Unbekannte beschmiert.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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