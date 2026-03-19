Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - berauscht und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Ysenburgstraße in Germersheim und wurde dort aufgrund einer abgelaufenen HU Plakette kontrolliert. Dabei stellte die Polizei fest, dass sie aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was durch einen Urintest bestätigt wurde. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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