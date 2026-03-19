PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - berauscht und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Ysenburgstraße in Germersheim und wurde dort aufgrund einer abgelaufenen HU Plakette kontrolliert. Dabei stellte die Polizei fest, dass sie aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was durch einen Urintest bestätigt wurde. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9581602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 08:41

    POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

    B10/AS LD-Nord (ots) - Von Mittwoch (18.03.2026) auf Donnerstag (19.03.2026) wurden an der A65 (AS Landau-Nord) und der B10 Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Von neun kontrollierten Lkw-Fahrern mussten drei umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung vorweisen konnten. Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 06:58

    POL-PDLD: Rinnthal - Nächtliche B10-Kontrolle ohne Beanstandung

    Rinnthal (ots) - Im genannten Zeitraum (19.03.2026, 02:50 Uhr bis 03:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt drei Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Alle konnten eine ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 06:57

    POL-PDLD: Landau - Essen auf Herd vergessen

    Landau (ots) - Am 18. März 2026 wurde der Polizei Landau gegen 16 Uhr ein ausgelöster Rauchmelder sowie Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Annweilerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte lokalisierten die betroffene Wohnung, doch da niemand öffnete, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. In der Küche fanden sie eine eingeschaltete Herdplatte mit einem Kochtopf vor. Personen befanden sich nicht in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren