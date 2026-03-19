POL-PDLD: Rinnthal - Nächtliche B10-Kontrolle ohne Beanstandung

Landau (ots) - Am 18. März 2026 wurde der Polizei Landau gegen 16 Uhr ein ausgelöster Rauchmelder sowie Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Annweilerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte lokalisierten die betroffene Wohnung, doch da niemand öffnete, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. In der Küche fanden sie eine eingeschaltete Herdplatte mit einem Kochtopf vor. Personen befanden sich nicht in der ...

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