POL-PDLD: Rinnthal - Nächtliche B10-Kontrolle ohne Beanstandung
Rinnthal (ots)
Im genannten Zeitraum (19.03.2026, 02:50 Uhr bis 03:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt drei Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Alle konnten eine Berechtigung vorweisen, sodass die Kontrollen erfreulicherweise ohne Beanstandungen durchgeführt werden konnten.
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Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872003
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