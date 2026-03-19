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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Essen auf Herd vergessen

Landau (ots)

Am 18. März 2026 wurde der Polizei Landau gegen 16 Uhr ein ausgelöster Rauchmelder sowie Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Annweilerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte lokalisierten die betroffene Wohnung, doch da niemand öffnete, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. In der Küche fanden sie eine eingeschaltete Herdplatte mit einem Kochtopf vor. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Lediglich das Essen war nicht mehr genießbar. Die 39 jährige Wohnungsinhaberin konnte im Anschluss telefonisch erreicht und über den Einsatz informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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