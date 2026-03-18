POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - Kollision beim Einfahren löst Großeinsatz aus
A65/AS NW-Süd (ots)
Am 17.03.2026, 13.40 Uhr, übersah ein 40-jähriger Transporterfahrer beim Auffahren auf die A65 den vorrangberechtigten Verkehr. Er kollidierte mit dem Pkw eines gleichaltrigen Mannes, woraufhin das Auto gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Da durch den Aufprall sämtliche Airbags und das automatische eCall-System auslösten, wurde eine Großalarmierung der Rettungskräfte initiiert. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weshalb die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen zeitweise voll gesperrt werden musste. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro."
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