Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - Fahrzeugvollbrand

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A65/AS NW-Süd (ots)

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugvollbrand am gestrigen Morgen (17.03.2026, 06:50 Uhr) auf der A65, AS NW-Süd, in Fahrtrichtung Karlsruhe gewesen sein. Der 44 Jahre alte Autofahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Pkw befreien, bevor das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Infolge der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

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