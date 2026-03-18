POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - Fahrzeugvollbrand
A65/AS NW-Süd (ots)
Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugvollbrand am gestrigen Morgen (17.03.2026, 06:50 Uhr) auf der A65, AS NW-Süd, in Fahrtrichtung Karlsruhe gewesen sein. Der 44 Jahre alte Autofahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Pkw befreien, bevor das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Infolge der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell