POL-PDLD: RÜLZHEIM - SACHBESCHÄDIGUNG AN SPORTHALLE - ZEUGEN GESUCHT
Rülzheim (ots)
Bisher unbekannte Jugendliche beschädigten am Dienstag, 17. März 2026, gegen 19:00 Uhr eine Fensterscheibe der Sporthalle Grundschule Rülzheim.
Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um dunkelgekleidete Jugendliche handelt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben?
Zeugen werden gebeten sich mit der
Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07244 958 1603 in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
07244 958 1603
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell