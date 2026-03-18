Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: RÜLZHEIM - SACHBESCHÄDIGUNG AN SPORTHALLE - ZEUGEN GESUCHT

Rülzheim (ots)

Bisher unbekannte Jugendliche beschädigten am Dienstag, 17. März 2026, gegen 19:00 Uhr eine Fensterscheibe der Sporthalle Grundschule Rülzheim.

Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um dunkelgekleidete Jugendliche handelt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07244 958 1603 in Verbindung zu setzten.

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