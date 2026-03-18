Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - B10-Kontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Im genannten Zeitraum (17.03.2026, 23:00 Uhr bis 18.03.2026, 00:15 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Annweiler durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt zehn Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Sieben von ihnen verfügten über eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung der Umleitungsstrecke. Drei Lkw Fahrer konnten keinen Nachweis vorlegen. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt, zudem mussten sie die Strecke verlassen und wurden zurückgeschickt.

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