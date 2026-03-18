POL-PDLD: Landau - Betriebserlaubnis erloschen
Landau (ots)
Am 17.03.2026 wurde gegen 07:38 Uhr ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer in Höhe des Mitfahrerparkplatzes bei Landau-Zentrum einer Verkehrskontrolle unterzogen, da die Abgasanlage eine erhebliche Lautstärke aufwies. Der Grund hierfür konnte schnell festgestellt werden: Der Auspuff war manipuliert, wodurch die Betriebserlaubnis des Leichtkraftrades erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Zulassungsstelle wurde in Kenntnis gesetzt, und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Mike Bourdy
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