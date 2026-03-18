PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Illegale Abfallbeseitigung

POL-PDLD: Edenkoben - Illegale Abfallbeseitigung
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben in der Verlängerung der Arcelor-Mittal-Straße mehrere Asbestplatten am Wegesrand entsorgt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Vorfall dürfte sich laut Zeugenaussage am heutigen Morgen (18.03.2026) zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Edenkoben bittet unter der Telefonnummer 06323 955-0 um Hinweise zu den Unbekannten oder zu verdächtigen Fahrzeugen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren