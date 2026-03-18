POL-PDLD: Edenkoben - Illegale Abfallbeseitigung
Edenkoben (ots)
Unbekannte haben in der Verlängerung der Arcelor-Mittal-Straße mehrere Asbestplatten am Wegesrand entsorgt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Vorfall dürfte sich laut Zeugenaussage am heutigen Morgen (18.03.2026) zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Edenkoben bittet unter der Telefonnummer 06323 955-0 um Hinweise zu den Unbekannten oder zu verdächtigen Fahrzeugen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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