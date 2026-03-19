Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Tödlicher Verkehrsunfall mit 67-jährigem Motorradfahrer

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Hagenbach (ots)

Am 19.03.2026 gegen 10:09 Uhr überholte ein 67-jähriger Motorradfahrer auf der L540 zwischen Hagenbach und Berg in einer langgezogenen Kurve einen LKW und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Motorradfahrer aus Wörth verstarb an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des entgegenkommenden PKW wurden durch auslösende Airbags leicht verletzt. Das Motorrad wurde infolge der Kollision gegen einen weiteren PKW geschleudert. In diesem Fahrzeug wurden ebenfalls durch die Airbagauslösung beide Insassen verletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 38.000 Euro. Die Strecke bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Gutachtertätigkeit bis etwa 15:00 Uhr gesperrt.

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