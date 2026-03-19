Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht innerhalb von 10 Minuten

Annweiler (ots)

Am 19.03.2026 parkte die Geschädigte ihren blauen PKW auf einem der Parkplätze vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Der PKW stand dort von 10:20 Uhr bis 10:30 Uhr. In dieser Zeit fuhr ihr ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken an ihr Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail unter pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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