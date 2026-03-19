PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle des Durchfahrtsverbot geht weiter

POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle des Durchfahrtsverbot geht weiter
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Auch in der aktuellen Woche wurden wieder Kontrollen des Durchfahrtsverbots für LKW über 7,5 Tonnen durchgeführt. Hierbei wurden bei mehreren Kontrollen 141 LKW kontrolliert. Von diesen konnten nur 51 kein Anliegen vorbringen, sodass sie wenden und zurückfahren mussten, um im Anschluss die überörtliche Umleitungsstrecke zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren