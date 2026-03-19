POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle des Durchfahrtsverbot geht weiter

Annweiler (ots) - Am 19.03.2026 parkte die Geschädigte ihren blauen PKW auf einem der Parkplätze vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Der PKW stand dort von 10:20 Uhr bis 10:30 Uhr. In dieser Zeit fuhr ihr ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken an ihr Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail ...

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