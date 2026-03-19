POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle des Durchfahrtsverbot geht weiter
Annweiler (ots)
Auch in der aktuellen Woche wurden wieder Kontrollen des Durchfahrtsverbots für LKW über 7,5 Tonnen durchgeführt. Hierbei wurden bei mehreren Kontrollen 141 LKW kontrolliert. Von diesen konnten nur 51 kein Anliegen vorbringen, sodass sie wenden und zurückfahren mussten, um im Anschluss die überörtliche Umleitungsstrecke zu nutzen.
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